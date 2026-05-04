Ayşegül Sönmez’den Ankara’ya özel 20. Yüzyıl sunumu

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, 2 sezondur İstanbul’da yaptığı "Ayşegül 20. Yüzyılda" etkinliğini bu kez Ankara’ya taşıyor. Etkinlik 9 Mayıs’ta İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde izlenebilir.

Ayşegül Sönmez’in her ay İstanbul’daki İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde yaptığı ve her seferinde 1920’lerden 1990’lara birer on yılı kapsamlı olarak ele aldığı sanat tarihi etkinliklerinin bir yenisi bu kez Ankara’da yapılacak.

Yirminci yüzyılda yaptığı şahsi ve toplumsal geziyi bu kez Ankara’ya, "Başkent Özel" başlığı altında taşıyan Sönmez, 1920’lerden 1990’lara kadar güzel sanatlardan edebiyat eserlerine, tarihi dönüm noktalarından popüler kültür ürünlerine uzanan bu özel anlatıma neredeyse bir yüzyılı sığdırmayı deniyor.

Etkinlik, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde 9 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleşecek.