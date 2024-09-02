Aysel Önder, dünya ve paralimpik rekoru ile finale yükseldi
Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar T20 400m elemelerinde dünya rekoru kırarak finale çıktı.
Kaynak: DHA
2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda milli atlet Aysel Önder kadınlar 400 metre T20 sınıfında dünya ve paralimpik rekoru kırarak finale çıktı.
Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemeler yapıldı.
Milli sporcu Önder, 54.96'lık derecesiyle birinci olarak yeni dünya ve paralimpik rekorunu kırarak adını finale yazdırdı.
Önceki dünya rekoru 55.07'yle Hindistan'dan Deephti Jeevanji'ye, paralimpik rekoru ise 55.18'le ABD'li Breanna Clark'ındı.
Aysel Önder'in yer alacağı final yarışı salı günü TSİ 20.08'te koşulacak.