Aysel Önder’den Avrupa rekorlu dünya şampiyonluğu

İspanya’da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda milli özel sporcu Aysel Önder, önemli bir başarıya imza attı.

T20 kategorisi 200 metre koşuda yarışan Önder, 24.87’lik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre Ourense kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde piste çıkan Aysel Önder, elde ettiği dereceyle hem altın madalyanın sahibi oldu hem de Avrupa rekorunu kırdı.

"TARİFSİZ BİR GURUR"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, elde edilen başarıdan büyük gurur duyduklarını belirterek Aysel Önder’i ve antrenörü Damla Tan’ı tebrik etti.

Aydın, “Avrupa rekoruyla gelen bu dünya şampiyonluğu bizler için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Bu büyük başarıda emeği bulunan kıymetli antrenörü Damla Tan’ı da ayrıca tebrik ediyor, özel sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

UZUN ATLAMADA İKİ MADALYA

Şampiyonanın son gününde Türk sporcular uzun atlama branşında da madalya kazandı. T20 kategorisinde yarışan Reyhan Taşdelen, 5.19 metrelik atlayışıyla gümüş madalya elde etti.

Aynı kategoride mücadele eden Fatma Damla Altın ise 5.15 metrelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Esra Bayrak da 5.04 metrelik atlayışıyla yarışmayı beşinci sırada tamamladı.