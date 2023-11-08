Aysel Tuğluk, serbest bırakıldı

Sağlık sorunları nedeniyle hakkındaki 10 yıllık hapis cezasının infazı ertelenen siyasetçi Aysel Tuğluk, 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Özgürlükçü İçin Hukukçular Derneği', Tuğluk'un İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğü bilgisini verdi. Tuğluk, Çağlayan Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek evine giden polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı kararını, Özgürlükçü İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) X hesabından duyurdu. ÖHD, evine giden polislerce gözaltına alınan Tuğluk'un Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğü bilgisini verdi.

Tuğluk daha sonra Çağlayan Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Paylaşımda, "Aysel Tuğluk, evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış olup Çağlayan adliyesine götürülmektedir. Demans hastası olması sebebiyle hakkında infaz erteleme kararı verilen Aysel Tuğluk’a karşı yargı tacizi devam ediyor!" ifadelerine yer verildi.

Aysel Tuğluk, evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış olup Çağlayan adliyesine götürülmektedir.



Demans hastası olması sebebiyle hakkında infaz erteleme kararı verilen Aysel Tuğluk’a karşı yargı tacizi devam ediyor! — Özgürlük için Hukukçular Derneği (@ohdgenelmerkez) November 8, 2023

Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Sırrı Sakık, demans hastalığı nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Aysel Tuğluk’u ziyaret etmişti / Ekim-2022

Tuğluk hakkındaki 10 yıllık hapis cezasının infazı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca sağlık sorunları nedeniyle bir yıl süreyle ertelenmişti.