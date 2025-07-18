Ayşe’nin katili için başka bir cinayetten iddianame

Haber Merkezi

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı katlederek cesedini valize koyup yola atan eski polis memuru Cemil Koç hakkında iki yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu 31 yaşındaki Ejegul Ovezova’yı öldürme suçundan iddianame hazırlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 4 Temmuz’da hazırlanan iddianamede, şüpheli Koç hakkında, ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı, Tokyaz cinayetiyle ilgili 1 mülkiye müfettişi ve 1 polis müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Koç ‘‘tasarlayarak öldürme’’ suçundan, diğer 6 kişi de ‘‘tasarlayarak öldürmeye yardım etme’’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Koç’un savcılıkta verdiği ifade de ‘‘Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdiveninden düştü ve kafasını çarptı. Ayşe’nin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü anladım. Paniğe kapıldım, yardım için arkadaşlarımı aradım. Valizi arabaya taşıdıktan sonra, arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik. Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik. Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Ben de ne yapacağıma karar vermek için meyhaneye gittim. Aradan bir süre geçtikten sonra, Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. Necmettin’e, aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini söyledim ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için işbirliği teklifinde bulundum’’ dedi. Taksici Necmettin E.’nin ise savcılıktaki ifadesinde, “Valizin içinde ceset olduğunu bilmiyordum. Eğer valizin içinde ceset olduğunu bilseydim asla kabul etmezdim" dediği öğrenildi.

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İLAYDA’YI KATLETTİLER

Diyarbakır’da 22 yaşındaki İlayda Alkaş, oturduğu binaya girmek isterken, birlikte yaşadığı belirtilen 30 yaşındaki C.A. tarafından katledildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, C.A’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Samsun’da Kızılırmak Seddesi üzerindeki sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.