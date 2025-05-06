Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ayşenur Arslan hakkında beraat kararı

Gazeteci Ayşenur Arslan, 'terör propagandası' suçlamasıyla, 7,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında beraat etti.

Medya
  • 06.05.2025 12:49
  • Giriş: 06.05.2025 12:49
  • Güncelleme: 06.05.2025 12:56
Kaynak: Haber Merkezi
Ayşenur Arslan hakkında beraat kararı

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın 7,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada beraat etti.

Arslan'ın davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Arslan duruşmada şunları söyledi:

“50 yıllık gazetecilik kariyerim sonunda terör örgütü propagandasıyla suçlanmak
fena geliyor. Beraat demiyorum, adalet diyorum”

Arslan’ın son sözlerinin ardından mahkeme karar için ara verdi. Mahkeme, oybirliğiyle Arslan’ın beraatine karar verdi.

Arslan'ın, 1 Ekim 2023'te İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen bombalı saldırısıya ilgili ifadeleri sebebiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla dava açılmıştı.

BirGün'e Abone Ol