Ayşenur Arslan hakkında beraat kararı
Gazeteci Ayşenur Arslan, 'terör propagandası' suçlamasıyla, 7,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında beraat etti.
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Gazeteci Ayşenur Arslan'ın 7,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada beraat etti.
Arslan'ın davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Arslan duruşmada şunları söyledi:
“50 yıllık gazetecilik kariyerim sonunda terör örgütü propagandasıyla suçlanmak
fena geliyor. Beraat demiyorum, adalet diyorum”
Arslan’ın son sözlerinin ardından mahkeme karar için ara verdi. Mahkeme, oybirliğiyle Arslan’ın beraatine karar verdi.
Arslan'ın, 1 Ekim 2023'te İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen bombalı saldırısıya ilgili ifadeleri sebebiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla dava açılmıştı.