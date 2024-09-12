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Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma, "insanlığa karşı suç işleme" başlığı altında "kasten öldürme" suçundan yürütülecek.

Güncel
  • 12.09.2024 13:29
  • Giriş: 12.09.2024 13:29
  • Güncelleme: 12.09.2024 13:44
Kaynak: AA
Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin başlattığı soruşturmada, sorumlular hakkında "insanlığa karşı suç işleme" başlığı altında "kasten öldürme" suçundan işlem yapılacak.

Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 12. ve 13. maddeleri gereğince, yabancı ülkede Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlar kapsamında aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin soruşturma açtı.

TCK'nin, 77. maddesindeki "İnsanlığa karşı suçlar" başlığı altındaki "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilere ilişkin araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine gerçek mermilerle ateş açması sonucu, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivisti olan Ayşenur Ezgi Eygi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İNSAN HAKLARI AKTİVİSTİ

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu. Ölümü yerel ve uluslararası toplumda tepkilere neden oldu.

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