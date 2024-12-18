Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü: ABD'den soruşturma açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in, askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da sivil aktvist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmanın son aşamasına geldiğini duyurdu.

Miller, Dışişleri Bakanlığı'nın Dış Basın Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Aktivist Eygi'nin eylül ayında öldürülmesiyle ilgili soruşturma hakkında Miller, İsrailli muhataplarını kastederek, "Bize soruşturmalarını kapatmanın son aşamasında olduklarını söylediler" dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Miller, "Bunun sonuçları hakkında bilgilendirilmek istiyoruz. Tam olarak ne olduğunu, neden olduğunu, kimlerin dahil olduğunu ve İsrail'in bu tür olayların bir daha yaşanmaması için ne yaptığını bilmek istiyoruz" diye konuştu.

İsrail askerleri tarafından Eygi'nin öldürülmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Miller, muhataplarına böyle bir şeyin "asla yaşanmaması gerektiğini" açıkça belirttiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Eygi'nin ailesi ile dün yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Sözcü Miller, mağdurun aile yakınlarının "hesap sormaya" ve ne olup bittiğini bilmeye hakları olduğunu kaydetti.