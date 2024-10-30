Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü: ABD Kongre üyesinden bağımsız soruşturma çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Pramila Jayapal, İsrail tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Jayapal, X sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamada Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinin üzerinden 53 gün geçtiğine dikkat çekerek "ABD hükümetinden bağımsız bir soruşturma için herhangi bir faaliyet görmedik" açıklamasında bulundu.

ABD'nin, İsrail'in en büyük askeri destekçisi olduğunu belirten Jayapal, "İsrail hükümeti bizim iç hukukumuzun yanı sıra uluslararası insancıl hukuka uymak istemiyor ya da uyamıyorsa bunun hesabını sormalıyız" ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Jayapal, Eygi'nin ailesi ile bir aray geldi / Fotoğraf: Pramila Jayapal (X)

Jayapal, ABD vatandaşlarının güveninin sağlanması için Eygi'nin öldürülmesine ilişkin "kendi soruşturmalarını" başlatmaları gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin nüfuzunu kullanarak, İsrail ordusunun kurallarını değiştirmeyi talep etmesi çağrısında bulundu.

It has been 53 days since Aysenur Ezgi Eygi was killed in the West Bank, and we have seen no movement toward an independent investigation by the U.S. government. The U.S. is the largest backer of military assistance to Israel. 🧵 — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) October 30, 2024

Eylülde 100'ü aşkın Kongre üyesinin Washington yönetimine Eygi'nin öldürülmesine yönelik bağımsız bir soruşturma yürütme çağrısı yaptığını hatırlatan Jayapal, yanıt almadan rahatlamayacaklarını ifade etti.

Eygi'nin aile üyeleriyle bir araya geldiğini aktaran Jayapal, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin bağımsız soruşturma çağrısı yapmayı sürdüreceğini belirtti.

İSRAİL ASKERLERİNİN EYGİ'Yİ KATLETMESİ

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.