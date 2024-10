Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü: ABD Kongre üyesinden bağımsız soruşturma çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Pramila Jayapal, İsrail tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Jayapal, X sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamada Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinin üzerinden 53 gün geçtiğine dikkat çekerek "ABD hükümetinden bağımsız bir soruşturma için herhangi bir faaliyet görmedik" açıklamasında bulundu.

ABD'nin, İsrail'in en büyük askeri destekçisi olduğunu belirten Jayapal, "İsrail hükümeti bizim iç hukukumuzun yanı sıra uluslararası insancıl hukuka uymak istemiyor ya da uyamıyorsa bunun hesabını sormalıyız" ifadesini kullandı.

Jayapal, ABD vatandaşlarının güveninin sağlanması için Eygi'nin öldürülmesine ilişkin "kendi soruşturmalarını" başlatmaları gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin nüfuzunu kullanarak, İsrail ordusunun kurallarını değiştirmeyi talep etmesi çağrısında bulundu.

It has been 53 days since Aysenur Ezgi Eygi was killed in the West Bank, and we have seen no movement toward an independent investigation by the U.S. government. The U.S. is the largest backer of military assistance to Israel. 🧵