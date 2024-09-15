Ayşenur Ezgi Eygi'nin Trump karşıtı mitingde yaptığı konuşma ortaya çıktı

İsrail ordusu tarafından Batı Şeria’da öldürülen ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin 2017'de Seattle'daki Donald Trump karşıtı mitingde yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Eygi, konuşmasında “Sosyalist değişim için mücadele ediyoruz. Irkçılıktan, cinsiyetçilikten, gelir eşitsizliğinden ve çevresel yıkımdan arınmış bir dünya yaratmak için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Eygi’nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün hepimiz Trump’ın şiddet içeren, kadın düşmanlığını, ırkçı kışkırtmalarını ve sapkın gündemini reddettiğimiz için sokaklardayız.

Kız kardeşlerimiz saldırı altında. LGBTQ+ bireyleri saldırı altındayken ne yaparız? Kadın hakları saldırı altındayken ne yaparız? Yurttaş hakları saldırı altında olduğunda ne yaparız? Göçmen hakları saldırı altında olduğunda ne yaparız? Değişime hemen şimdi ihtiyacımız var.

ALTYAZI | Ayşenur Ezgi Eygi'nin 2017'de Seattle'daki Trump karşıtı mitingde yaptığı konuşma ortaya çıktı:



“Sosyalist değişim için mücadele ediyoruz. Irkçılıktan, cinsiyetçilikten, gelir eşitsizliğinden ve çevresel yıkımdan arınmış bir dünya yaratmak için mücadele ediyoruz.” pic.twitter.com/X2M6Ul5ICo — serbestiyet (@serbestiyetweb) September 14, 2024

Çoğumuz sosyalist değişim için mücadele ediyoruz. Geleceğimize kar amacı güden petrol şirketleri ve milyarder lobiciler karar verdiği sürece işler daha da kötüye gidecek. Bu hareket sadece Trunp’ı durdurmakla ilgili değil. Irkçılıktan, cinsiyetçilikten, gelir eşitsizliğinden ve çevresel yıkımdan arınmış bir dünya yaratmakla ilgilidir."