Ayşenur Ezgi Eygi'nin Trump karşıtı mitingde yaptığı konuşma ortaya çıktı
İsrail ordusunun öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'nin 2017'de Trump karşıtı yaptığı mitingeki konuşması ortaya çıktı. Eygi konuşmasında "Çoğumuz sosyalist değişim için mücadele ediyoruz. Geleceğimize kar amacı güden petrol şirketleri ve milyarder lobiciler karar verdiği sürece işler daha da kötüye gidecek" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu tarafından Batı Şeria’da öldürülen ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin 2017'de Seattle'daki Donald Trump karşıtı mitingde yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Eygi, konuşmasında “Sosyalist değişim için mücadele ediyoruz. Irkçılıktan, cinsiyetçilikten, gelir eşitsizliğinden ve çevresel yıkımdan arınmış bir dünya yaratmak için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Eygi’nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bugün hepimiz Trump’ın şiddet içeren, kadın düşmanlığını, ırkçı kışkırtmalarını ve sapkın gündemini reddettiğimiz için sokaklardayız.
Kız kardeşlerimiz saldırı altında. LGBTQ+ bireyleri saldırı altındayken ne yaparız? Kadın hakları saldırı altındayken ne yaparız? Yurttaş hakları saldırı altında olduğunda ne yaparız? Göçmen hakları saldırı altında olduğunda ne yaparız? Değişime hemen şimdi ihtiyacımız var.
ALTYAZI | Ayşenur Ezgi Eygi'nin 2017'de Seattle'daki Trump karşıtı mitingde yaptığı konuşma ortaya çıktı:— serbestiyet (@serbestiyetweb) September 14, 2024
“Sosyalist değişim için mücadele ediyoruz. Irkçılıktan, cinsiyetçilikten, gelir eşitsizliğinden ve çevresel yıkımdan arınmış bir dünya yaratmak için mücadele ediyoruz.” pic.twitter.com/X2M6Ul5ICo
Çoğumuz sosyalist değişim için mücadele ediyoruz. Geleceğimize kar amacı güden petrol şirketleri ve milyarder lobiciler karar verdiği sürece işler daha da kötüye gidecek. Bu hareket sadece Trunp’ı durdurmakla ilgili değil. Irkçılıktan, cinsiyetçilikten, gelir eşitsizliğinden ve çevresel yıkımdan arınmış bir dünya yaratmakla ilgilidir."