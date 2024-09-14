Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde Özgür Özel'den Kurtulmuş'a sitem: “Onu ben takdir ederim”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin Didim’deki cenaze törenine katıldı.

Özel, törende sadece TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşmasının cenaze töreninde oluşan atmosfere yakışmadığını dile getirerek, bu konudaki sitemlerini Kurtulmuş’a tören sonrası iletti.

"BÖYLE GÜNDE HALEN DAHA İKİLİK YARATIYORSUNUZ"

Cenaze töreninin ardından törende sadece TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşmasına tepki gösteren Özel, Kurtulmuş’a, “Her iki çift laf kıymetli ama dinlemeyi bilene. Böyle günde halen daha ikilik, halen daha siyasi şey yaratıyorsunuz ya… Burada bizim de ağzımızdan çıkacak iki çift lafın çok yerde kıymeti olur. Takdir sizin ama hem tarafsızım deyip, hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek, bunlar hoş olmadı. Olmadı, hiç yakışmadı. Bizim ağzımızdan çıkacak iki çift lafın önemli anlamı olur. Din görevlilerini bu işlere alet etmek, olmadı” dedi.

"ONU BEN TAKDİR EDERİM"

Kurtulmuş’un, “Siz de konuşsaydınız benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz” sözleri üzerine, Özel, “Onu ben takdir ederim” yanıtını verdi.

“MÜNASİP DİLLE KENDİSİNE TEPKİMİ DİLE GETİRDİM”

Özel, törende yaşananların sorulması üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Hepimiz Ayşenur kardeşimizin cenazesine katılmak üzere Didim’e geldik. Arkadaşlarımız cenazede konuşmalar olabileceğini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanının konuşması için bir kürsü kurulduğunu öğrendim. Buna partililerimizin itirazı üzerine kürsü kaldırıldı. Sayın Meclis Başkanı’nı aradım. ‘Ankara’dan buraya kadar gelmişim, hepiniz adına bir konuşma yapmam uygun olur’ dedi. Ben de kendisine ‘Tarafsız bir Meclis Başkanı olarak konuşsaydınız münasip olurdu ancak son dönemdeki tutumlarınızdan sonra tarafsızlığınızı kabul etmek sorun yaratır.

Bu nedenle Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı olarak benim varsa diğer siyasi partilerin genel başkanlarının da birer ikişer cümle kurması hem Ayşenur’un davasına hem Filistin davasına katkı sağlar. İsterseniz bunu siz teklif edin’ dedim. Ancak din görevlisinin mikrofonu uzatmasını sağlayarak fiili durum yarattılar, bu konuyu oldubittiye getirdiler. Cenaze uğurlanana kadar hiçbir şey söylemedim. Cenazeyi yolcu ettikten sonra münasip bir dille kendisine bu konudaki tepkimi dile getirdim.”