Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: DHA
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelindeki tüm okullarda kutlanıyor.
Ayser Çalık Ortaokulu'nun bahçesi, İsa A.M. (14) düzenlediği saldırı sonrası boş kaldı.
Kahramanmaraş Valiliği tarafından öğrencileri başka bir okula nakledilen Ayser Çalık Ortaokulu'nun kapısında çiçekler yer alırken; bahçenin tellerine saldırıyı kınayan mesajlar asıldığı görüldü.
Ayrıca yaşamını yitirenlerin isimleri ile fotoğrafları da tellerde yer aldı.