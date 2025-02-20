Aysu Bankoğlu kimdir? CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu’nun kariyeri ve siyasi hayatı

Aysu Bankoğlu kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aysu Bankoğlu’nun kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Aysu Bankoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu’nun kariyeri ve siyasi hayatı!

AYSU BANKOĞLU KİMDİR?





Aysu Bankoğlu, 1989 yılında Bartın’da doğdu. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, İngiltere’de Cambridge Üniversitesi ve Amerika’da Cornell Üniversitesi’nde çeşitli eğitim programlarına katıldı. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans tezini "Yasama Meclislerinde Komisyonlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun Yasama Sürecindeki Rolü" başlığıyla tamamladı. İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptı. Bankoğlu, 27. ve 28. Dönem CHP Bartın Milletvekili'dir.

AYSU BANKOĞLU’NUN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Aysu Bankoğlu’nun kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: