Aysun & Ali Kocatepe’den “Efsane Şarkılar” gecesi: Kozyatağı’nda nostalji buluşması

Ceyda Pırdalı Orkestrası eşliğinde sahneye çıkacak Aysun ve Ali Kocatepe, “Efsane Şarkılar” konseriyle 31 Ocak 2026 Cumartesi akşamı Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde dinleyiciyle buluşacak.

Konser, saat 20.30’da başlayacak. Gecenin repertuvarı, afişte yer alan parça başlıklarının işaret ettiği üzere, geniş bir hatırlama alanına yaslanıyor: “Kaybolan Yıllar”, “Ben Sana Vurgunum”, “Sessiz Gemi”, “Seninle Bir Dakika”, “İspanyol Meyhanesi”, “Çocuklar Gibi”, “Meskenim Dağlar”, “Hey Gidi Dünya Hey” gibi şarkılarla birlikte “Ciao Bella”, “Those Were the Days” ve “Delilah” gibi tanıdık melodiler de aynı gecede yan yana gelecek.

KONSER BİLGİLERİ

• Konser: Aysun & Ali Kocatepe – Efsane Şarkılar (Ceyda Pırdalı Orkestrası eşliğinde)

• Tarih: 31 Ocak 2026

• Saat: 20.30

• Yer: Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi