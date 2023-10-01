Aytaç Kara, Süper Lig’de bu sezon 5. golünü kaydetti

Kasımpaşa’nın 30 yaşındaki futbolcusu Aytaç Kara, Fatih Karagümrük maçında attığı 2 golle Süper Lig’deki oynadığı son 3 maçta 5. kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük’e konuk olurken, lacivert-beyazlılar ikinci ve üçüncü golünü 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara’yla buldu. Tecrübeli futbolcu, müsabakanın 6. ve 34. dakikasında ceza sahası dışından attığı 2 golle, çıktığı son 3 lig maçında 5. golünü kaydetti. Kara, ligin 5. haftasında deplasmanda Alanyaspor’a 1, 6. haftada konuk ettikleri Adana Demirspor maçında da 2 gol sevinci yaşamıştı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Aytaç Kara, 90 dakika sahada kaldı.