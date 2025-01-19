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Aytemiz Petrol'ün dolum tesisinde yaralanan işçiler taburcu edildiler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait dolum tesisinde yaşanan parlamada yanan 4 işçi taburcu edildi.

Güncel
  • 19.01.2025 23:16
  • Giriş: 19.01.2025 23:16
  • Güncelleme: 19.01.2025 23:18
Kaynak: iHA
Aytemiz Petrol'ün dolum tesisinde yaralanan işçiler taburcu edildiler
FOTOĞRAF: İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait dolum tesisinde yaşanan parlamada yanan 4 işçi taburcu edildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait dolum tesisinde meydana geldi.

Tesiste henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yaşanan parlamada 4 işçi çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçiler bugün taburcu edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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