Aytemiz Petrol'ün dolum tesisinde yaralanan işçiler taburcu edildiler
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait dolum tesisinde yaşanan parlamada yanan 4 işçi taburcu edildi.
Kaynak: iHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait dolum tesisinde yaşanan parlamada yanan 4 işçi taburcu edildi.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait dolum tesisinde meydana geldi.
Tesiste henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yaşanan parlamada 4 işçi çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.
Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçiler bugün taburcu edildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.