Ayten Koyu göz göre göre gidiyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Ayten Koyu, Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş.’nin (eski adıyla MUÇEV) 33 yıllığına kiraladığı alanda planlanan marina projesiyle yeniden tartışma konusu oldu. Yöre halkının itirazlarına rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı süreci ilerletti ve projeye ilişkin nihai aşamaya gelindi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ege Marina Turizm A.Ş. tarafından hayata geçirilmesi planlanan yat/tekne bağlama iskelesi projesine ait çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun incelenerek son halinin verildiği belirtildi. Rapora ilişkin görüşlerin alınması amacıyla dosyanın, Bakanlık ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde 10 gün süreyle askıya çıkarıldığı ifade edildi.

DOĞAL SİT ALANINDA PROJE

Ayten Koyu, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde ve üçüncü derece doğal sit alanında yer alıyor. ÇED dosyasına göre proje kapsamında 14 bin 657 metrekarelik alanda 46 yat kapasiteli bir iskele inşa edilmesi planlanıyor.

Projenin maliyeti 14 milyon 700 bin lira olarak açıklandı. Son yıllarda Göcek Körfezi’nde onaylanan marina ve iskele projeleriyle birlikte tekne kapasitesi 1100’den 4000’e yükseldi. Koylarda artan restoranlar, şamandıralar ve tonoz sistemleri ise bölgedeki ekosistem üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

Proje alanı, Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş. tarafından Ege Marina Turizm A.Ş.’ye 33 yıllığına kiralandı. Bakanlık da projeye uygun imar planlarını hazırladı. 7 Kasım 2024’te düzenlenen halkın katılımı toplantısında yöre halkı, “Ayten Koyu’nun doğal yapısı zarar görecek” diyerek projeye itiraz etti.

İSİM DEĞİŞTİ, FAALİYET AYNI

Şirket, 2014 yılında Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığıyla kuruldu. Türkiye genelinde birçok kıyı, plaj ve ormanlık alanın ihalesiz şekilde işletilmesinde rol aldığı bilinen şirket, kamu ortaklı yapısıyla dikkat çekiyor. 2024 yılında unvan değişikliğine gidilerek merkezi Ankara’ya taşınan şirket, faaliyetlerini “Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma Anonim Şirketi” adıyla sürdürüyor. Ancak isim değişikliğine rağmen, kıyıların kamusal kullanımını zayıflattığı yönündeki eleştiriler devam ediyor.