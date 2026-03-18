Ayten Koyu göz göre göre gidiyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Ayten Koyu, Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma şirketinin (eski adıyla MUÇEV) 33 yıllığına Ege Marina Turizm’e kiraladığı alanda planlanan marina projesiyle yeniden tartışma konusu oldu.

Bölge halkının itirazlarına rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı süreci ilerletti ve projeye ilişkin nihai aşamaya gelindi.

Yapılan açıklamada, Ege Marina Turizm tarafından hayata geçirilmesi planlanan yat/tekne bağlama iskelesi projesine ait raporun incelenerek son halinin verildiği belirtildi.

Rapora ilişkin görüşlerin alınması amacıyla dosyanın 10 gün süreyle askıya çıkarıldığı ifade edildi.

Projeye 10 gün içinde itiraz edilebilecek. Ayten Koyu, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde ve üçüncü derece doğal sit alanında yer alıyor. Proje kapsamında 14 bin 657 metrekarelik alanda 46 yat kapasiteli bir iskele inşa edilmesi planlanıyor.