Aytunç Erkin, görüşmelerini anlattı: Sırrı Süreyya Önder'in yeni sürece dair düşünceleri

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla birlikte PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini topladı. PKK'nin, silah bırakma ve fesih kararını açıklaması bekleniyor.

Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü köşesine TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi olan Sırrı Süreyya Önder’le 2 Mart 2025'te yaptığı görüşmenin ayrıntılarını taşıdı.

Erkin, Önder’in “İlk süreç döneminde devlet de acemiydi, diğer taraf da. Bugün ise 15 yıllık bir deneyim var” sözleriyle mevcut görüşmelerin geçmişe göre daha olgun yürüdüğünü yazdı. Önder’in, Kandil, Suriye’nin kuzeyi ve Avrupa’yla iki buçuk ay süren temasların “propaganda yapılmadan” yürütüldüğünü belirttiğini; görüşmelerin “Öcalan’a aktarıldığını” vurguladığını kaydetti.

"SÜREÇ ANKARA MERKEZLİ YÜRÜTÜLÜYOR"

Önder, söz konusu görüşmede “Uluslararası üçüncü göz” olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle hiçbir üçüncü göz yok, Ankara merkezli. Bir tarafta İmralı heyeti, bir tarafta MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AKP’den üst düzey bir yetkili var."

"BİR AKLISELİM GEREKİYORDU, O DA BAHÇELİ OLDU"

Erkin, Önder’in ayrıca “Bu süreci dar bir siyasi alana hapsetmek doğru olmazdı; işi hamasetinden arındırdığında yüzlerce Gazze olma potansiyeli taşıyor. Bir aklıselim gerekiyordu, o da Bahçeli oldu” ifadelerini kullandığını yazdı.