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Ayvacık açıklarında 96 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 3 ayrı noktada 36’sı çocuk, 96 kaçak göçmen yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 29.08.2024 23:56
  • Giriş: 29.08.2024 23:56
  • Güncelleme: 29.08.2024 23:56
Kaynak: İHA
Ayvacık açıklarında 96 kaçak göçmen yakalandı


Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 ayrı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’, Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-8’ ve ‘KB-20’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 36’sı çocuk toplam 96 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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