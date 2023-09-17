Ayvacık açıklarında karaya oturan yolcu gemisi kendi imkanlarıyla kurtuldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Balabanlı köyü sahili açıklarında bir yolcu gemisi demir atmak istediği sırada karaya oturdu. Gemi 12 saat sonra kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Palau bayraklı 68 metre uzunluğundaki ‘The Majestic’ adlı yolcu gemisi, Tuzla’ya bakım onarıma giderken demir atmak istediği sırada Ayvacık ilçesi Balabanlı köyü açıklarında karaya oturdu. Gemi kaptanı, durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirdi. İçinde yolcu bulunmadığı öğrenilen gemi, 12 saat sonra kendi imkanlarıyla karaya oturduğu bölgeden kurtularak seyrine devam etti.