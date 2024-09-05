Ayvacık'ta 2 köpek, silahla öldürüldü: Kayıp köpekler var

Sokak hayvanlarının 'ötanazi' ile katledilmesinin önünü açan kanuna ilişkin tartışmalar sürerken hayvan ölümlerine bir yenisi daha eklendi.

İHA'nın aktardığına göre, Çanakkale'nin Ayvacık Panayır Yeri alanında bulunan 2 sokak köpeği kimliği belirsiz kişilerce silahla vurularak katledildi.

İlçedeki hayvanseverlerce durum Ayvacık Belediyesi ve Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi.

1 KÖPEK YARALI

Olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri ile Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tutanak tutarak işlem başlattı.

Silahla vurulduğu belirlenen bir sokak köpeği ise hayvanseverler tarafından veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.

KAYIP KÖPEKLER VAR

BirGün'ün bölgedeki hayvanseverlerden edindiği bilgiye göre, çevredekilerin baktığı yaklaşık 10 köpeğin ise kayıp olduğu belirtildi.