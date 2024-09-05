Ayvacık'ta 2 köpek, silahla öldürüldü: Kayıp köpekler var
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişilerce silahla vurularak katledildi. Yaralanan bir köpek ise hayvanseverler tarafından veteriner hekime götürülerek tedavi altına alınırken polis ekipleri tarafından olaya ilişkin işlem başlatıldı. Hayvanseverlerden alınan bilgiye göre, bölgede yaklaşık 10 köpeğin ise kayıp olduğu belirtildi.
Sokak hayvanlarının 'ötanazi' ile katledilmesinin önünü açan kanuna ilişkin tartışmalar sürerken hayvan ölümlerine bir yenisi daha eklendi.
İHA'nın aktardığına göre, Çanakkale'nin Ayvacık Panayır Yeri alanında bulunan 2 sokak köpeği kimliği belirsiz kişilerce silahla vurularak katledildi.
İlçedeki hayvanseverlerce durum Ayvacık Belediyesi ve Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi.
1 KÖPEK YARALI
Olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri ile Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tutanak tutarak işlem başlattı.
Silahla vurulduğu belirlenen bir sokak köpeği ise hayvanseverler tarafından veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.
KAYIP KÖPEKLER VAR
BirGün'ün bölgedeki hayvanseverlerden edindiği bilgiye göre, çevredekilerin baktığı yaklaşık 10 köpeğin ise kayıp olduğu belirtildi.