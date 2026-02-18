Ayvacık'ta köylüler RES'e direniyor: "Göç etmek zorunda kalacağız"

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Ilgardere Rüzgar Enerji Santralı’nın (RES) kapasite artışı projesine karşı köylüler seslerini yükseltti.

Or Enerji şirketi, Cemaller, Söğütlü ve Keçikaya köyleri yakınlarında yer alan Ilgardere Rüzgar Enerji Santralı kapasite artışı projesi için harekete geçti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için 15 Ağustos 2025 tarihinde çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verdi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği öncülüğünde bölge halkı, karara karşı dava açtı. Çanakkale 2. İdare Mahkemesi tarafından bölgede bilirkişi keşfi gerçekleştirildi. Keşfe bölge halkı ve yaşam savunucuları katıldı ve eylem yaptı.

"GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Yapılan açıklamada, “Türbinler çok gürültü yapıyor, geceleri uyuyamıyoruz. Strese giriyoruz. Hayvanlarımızın daha önce otladıkları yerlere konulan türbinler nedeniyle hayvanlarımız eski otlaklarına çıkamıyor, ürküp geri dönüyor. Su içtikleri gölet de türbinlerin yanında kaldı, hayvanlar su içemiyor. Hayvanlarımızın süt verimleri azaldı. Hayvanlarımız stres nedeniyle düşük yapıyor. Döl tutmuyor. Daha fazla türbin yapılırsa tarlalarımız kamulaştırılacak, meramıza el konulacak, yeni yollar yapılacak, türbin tabanları nedeniyle tarlalarımız zarar görecek. Hayvancılık yapamaz hale geleceğiz ve gelir kaybına uğrayacağız. Göç etmek zorunda kalacağız. Daha fazla gürültüye maruz kalacağız ve ruh sağlığımız bozulacak” denildi.

Açıklamada şu da belirtildi: “İktidar, halkın gerçek enerji ihtiyacına göre değil, şirketlerin karı odaklı bir enerji politikası yürütmektedir. Projeler için tarım alanları, meralar, ormanlık alanlar ve köylülerin yaşam alanları gözden çıkartılmakta, şirketlere peşkeş çekilmektedir. Tarlalarımızı, meralarımızı savunuyoruz.”

Davacılar adına Avukat Cem Altıparmak söz aldı. Daha önceki ÇED süreçleri hakkında bilgi verdi. Kazanılan davaların bilirkişi raporlarında, yapılmak istenen projede hiçbir kamu yararı olmadığını belirtti. ÇED raporunun eksik ve hatalarla dolu olduğu vurguladı. Ayrıca, meteorolojik verilerin oldukça uzakta olan Ayvalık Meteoroloji İstasyonu’ndan alındığı ifade etti. Altıparmak, ÇED olumlu kararının iptalini talep etti. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği adına söz alan Süheyla Doğan, şirketlerin parçalı ÇED süreçlerini yürüttüğünü söyledi.

Yağış nedeniyle yeterince inceleme yapılamayan alanda, keşif sırasında koyunların, keçilerin ve kır ineklerinin meralarda, tarlalarda otladığı gözlemlendi. Keşif bitiminde tutanak imzalanırken, köylüler ve yaşam savunucuları projeye tepkilerini dile getirdi.