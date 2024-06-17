Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ayvacık'ta orman yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel
  • 17.06.2024 19:26
  • Giriş: 17.06.2024 19:26
  • Güncelleme: 17.06.2024 19:29
Kaynak: iHA
Ayvacık'ta orman yangını
FOTOĞRAF: İHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Kozlu köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeliyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 

BirGün'e Abone Ol