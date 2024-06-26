Ayvacık'taki yangın kontrol altına alındı: Assos Antik Kenti, 3 gün ziyarete kapatıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirildi. Assos ören yerinde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedilirken, ören yeri 27-28-29 Haziran'da ziyarete kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, Assos ören yerinde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı da belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında saat 16.30 sıralarında çıkan yangının, ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu. Açıklamada, yangında Assos ören yerinde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı belirtilirken, yapılan çalışmalara kolaylık sağlanması ve ören yerinde gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos ören yerinin 27-28-29 Haziran günleri boyunca ziyarete kapatıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle sahil kesimine doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye Ayvacık Orman İşletme ekipleri ile Ayvacık Belediyesi itfaiye personeli sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Makilik alanda çıkarak Assos Antik Kenti'ne sıçradı.