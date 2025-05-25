Ayvacık’ta seyir halindeki otomobil yandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Otomobil yangını saat 12.00 sıralarında Assos-Ayvacık yolunda meydana geldi. Ayvacık’ın turizm merkezi Assos’tan Ayvacık istikametine seyir halinde olan Binnur Taş idaresindeki 34 FUK 581 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında, araçta büyük maddi hasar oluştu.