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Ayvacık’ta ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 21.08.2023 16:28
  • Giriş: 21.08.2023 16:28
  • Güncelleme: 21.08.2023 16:29
Kaynak: İHA
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Ayvacık’ta ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında ziraat alanlarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

İki hayvan damının zarar gördüğü yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. 

Yangın, saat 15.30 sıralarında Ayvacık’ın Gedene mevkii yakınlarında ziraat alanlarında henüz belli olmayan bir nedenle başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

İki hayvan damının zarar gördüğü yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. 

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