Ayvacık’taki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün akşam başlayan ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 hektar alan zarar gördü.

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyü yakınlarında dün saat 18.30 sıralarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar orman, 8 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 10 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.