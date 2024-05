Ayvalık Açık Hava Film Geceleri 15 Haziran’da başlıyor

Açık Hava Film Geceleri, 15-23 Haziran tarihleri arasında Ayvalık’ta gerçekleştirilecek.

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi ortaklığıyla düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin habercisi Açık Hava Film Geceleri için geri sayım başladı.

Yılın dikkat çeken ve dünya festivallerinden ödüllerle dönen yerli ve yabancı yapımları Açık Hava Film Geceleri kapsamında 15-23 Haziran tarihleri arasında Ayvalık’ta gösterilecek.

Seanslar, Ayvalık Belediyesi Yeni Binası’nın bahçesinde her akşam 21.30’da başlayacak.

15 HAZİRAN AKŞAMI BAŞLIYOR

Ayvalık Açık Hava Film Geceleri, 15 Haziran akşamı Christopher Nolan imzalı Oppenheimer ile başlayacak. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Müzik dallarında 7 Oscar heykelciği bulunan film, atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın gözünden anlatıyor.

16 Haziran akşamı, ilhamını tüm zamanların en iyi restoranlarından biri kabul edilen El Bulli'nin hikâyesinden alan David Pujol yönetmenliğindeki Dali’yi Beklerken / Waiting For Dali gösterilecek. Yetenekli bir şef olan Fernando, 70’li yıllarda uluslararası üne sahip sanatçı Salvador Dalí’nin yaşadığı Cadaqués köyüne gelir. Şef ile ressamın yolları kesişecek ve bu tesadüf yeni bir mutfak dehasının doğmasına neden olacaktır.

Fatih Akın'ın yazıp yönettiği İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek, 19 yıl sonra yenilenen versiyonuyla, 17 Haziran’da açık havada izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek’in özel gösterimi ertesinde, 18 Haziran Salı müzik yazarı-araştırmacısı Murat Meriç “Dünyanın İki Yakası: 2000’lerin başında İstanbul’un Müziği” başlıklı bir söyleşiyle ASKEV Sera’da izleyicilerle buluşacak. Meriç’in İstanbul’un 2000’lerin başındaki müzikal haritasını çizeceği ve bu manzaranın içeriden ve dışarıdan görünüşünü değerlendireceği söyleşi Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı işbirliğiyle düzenleniyor. Murat Meriç söyleşinin ardından Ayvalık’ın müzikal haritasında önemli yer tutan Kraft Bar’da İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek’in izinde bir DJ Set için mikserin başında olacak.

Hayao Miyazaki'nin on yıl aradan sonra sinemaya dönüş yaptığı ve bu yıl En İyi Animasyon dalında Oscar ödülü kazanan filmi Çocuk ve Balıkçıl / The Boy and the Heron ise 18 Haziran akşamı izleyiciyle buluşacak.

Nuri Bilge Ceylan’ın geçen yıl Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve Merve Dizdar'a Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran filmi Kuru Otlar Üstüne, 19 Haziran’da perdede olacak.

Jonathan Glazer’ın araştırma ve yapım süreci on yılı bulan, Auschwitz kampında gerçek mekânlarda çekilen, Cannes’da Jüri Büyük Ödülü dâhil 4 ödül kazanan, Oscar töreninde de En İyi Uluslararası Film ve En İyi Ses ödüllerinin sahibi olan filmi İlgi Alanı / The Zone of Interest 20 Haziran akşamı gösterilecek.

Zeki Demirkubuz’un yedi yıl aradan sonra çektiği yeni filmi Hayat, 21 Haziran’da izleyiciyle buluşacak. Film, babasının zoruyla nişanlanan Hicran’ın evden kaçışı sonrasında, nişanlısı Rıza’nın yüzleşmek için peşinden İstanbul’a gelip onu arayışını konu alıyor. Filmin başrollerinde Miray Daner, Burak Dakak ve Cem Davran yer alıyor.

22 Haziran akşamı Yorgos Lanthimos’un beş yıl aradan sonra çektiği ve özellikle başroldeki Emma Stone’un Oscar dâhil pek çok ödüle layık görülen performansıyla çok konuşulan Zavallılar / The Poor Things beyazperdede olacak.

Açık Hava Film Geceleri, İlker Çatak’ın bu yıl Almanya’yı Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ı için temsil eden filmi Öğretmenler Odası / The Teacher’s Lounge gösterimi ile 23 Haziran’da sona erecek.

Kültür için Alan tarafından desteklenen Seyir Derneği’nin düzenlediği Açık Hava Film Geceleri için biletler 1 Haziran’da www.biletix.com üzerinden satışa sunulacak. 14 Haziran’a kadar sürecek indirimli ön satışta biletler 170 TL’den satılacak. 15-23 Haziran tarihleri arasında ise biletler hem kapıdan hem de www.biletix.com üzerinden 220 TL karşılığında alınabilecek.