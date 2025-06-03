Ayvalık Açık Hava Film Geceleri 21 Haziran'da başlıyor

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Ayvalık Açık Hava Film Geceleri için geri sayım başladı.

Yılın dikkat çeken ve dünya festivallerinden ödüllerle dönen yapımları 21-29 Haziran tarihleri arasında Açık Hava Film Geceleri’nde gösterilecek.

Seanslar, Ayvalık Belediyesi Yeni Binası’nın denize nazır bahçesinde her akşam 21.30’da başlayacak.

Açık Hava Film Geceleri için biletler www.biletix.com üzerinden satışa sunuldu. 21 Haziran’a kadar sürecek ön satışta biletler 250 TL’den, 21-29 Haziran tarihleri arasında ise hem kapıdan hem de www.biletix.com üzerinden 270 TL’den alınabilecek.

HANGİ YAPIMLAR GÖSTERİLECEK?

Ayvalık Açık Hava Film Geceleri, 21 Haziran akşamı yılın en çok konuşulan filmlerinden Pablo Larraín imzalı Maria ile başlayacak.

James Mangold imzalı Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez / A Complete Unknown, Açık Hava Film Geceleri kapsamında 22 Haziran akşamı gösterilecek.

23 Haziran akşamı Walter Salles’ın uzun bir aradan sonra çektiği uzun metraj filmi Hâlâ Buradayım / I'm Still Here beyazperdede olacak.

Pablo Agüero’nun yönettiği, Louis Garrel, Diane Kruger ve Vincent Cassel’ın başrollerini paylaştığı, Küçük Prens ile tanınan ünlü yazar ve havacı Antoine de Saint- Exupéry’nin hayatından esinlenen Saint-Ex, 24 Haziran akşamı beyazperdede olacak.

25 Haziran akşamı Jesse Eisenberg’in yazıp yönettiği aynı zamanda başrolünde yer aldığı Gerçek Acı / A Real Pain beyazperdede olacak.

Prömiyerini yaptığı Berlin Film Festivali’nde, Ekümenik Jüri Ödülü ve FIPRESCI Ödülü alan Maryam Moghaddam ve Behtash Sanaeeha’nın birlikte yazıp yönettikleri En Sevdiğim Pastam / My Favourite Cake 26 Haziran akşamı izleyicilerle buluşacak.

Mehdi Idir ve Grand Corps Malade’nin yönetmenliğini paylaştığı Toronto Film Festivali’nde prömiyerini yapan Aznavour / Monsieur Aznavour 27 Haziran akşamı gösterilecek.

28 Haziran’da Oscar ödüllü Parazit’in yönetmeni Bong Joon-ho’nun yeni filmi Mickey 17 izleyiciyle buluşacak.