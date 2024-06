Ayvalık Açık Hava Film Geceleri sona erdi

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Ayvalık Açık Hava Film Geceleri 9 gün boyunca 2000’den fazla izleyiciyi ağırladı.

Filmlerin gösterimleri Ayvalık Belediyesi Yeni Binası’nın bahçesinde gerçekleşti.

Açık Hava Film Geceleri kapsamında Christopher Nolan imzalı Oppenheimer; David Pujol yönetmenliğindeki Dali’yi Beklerken / Waiting For Dali; Hayao Miyazaki'nin Oscar ödüllü filmi Çocuk ve Balıkçıl / The Boy and the Heron; Nuri Bilge Ceylan’ın Merve Dizdar'a Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran filmi Kuru Otlar Üstüne; Jonathan Glazer’ın Cannes’da Jüri Büyük Ödülü dâhil 4 ödül kazanan, Oscar töreninde de En İyi Uluslararası Film ve En İyi Ses ödüllerinin sahibi olan filmi İlgi Alanı / The Zone of Interest; Zeki Demirkubuz’un yedi yıl aradan sonra çektiği yeni filmi Hayat; Yorgos Lanthimos’un başroldeki Emma Stone’un Oscar dâhil pek çok ödüle layık görülen performansıyla çok konuşulan filmi Zavallılar / Poor Things; İlker Çatak’ın bu yıl Almanya’yı Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ı için temsil eden filmi Öğretmenler Odası / The Teacher’s Lounge izleyicilerle buluştu.

19 YIL SONRA BEYAZPERDEDE

Fatih Akın'ın yazıp yönettiği İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek, 19 yıl sonra yenilenen versiyonuyla, açık havada gösterildi. Alman müzisyen Alexander Hacke’in İstanbul’a gelişi, Selim Sesler'le tanışıp aralarında müzik diliyle gerçekleşen iletişimle başlayan ve birçok müzisyenin katılımıyla İstanbul'un çok sesli panoramasını yansıtan belgesel 5 Temmuz’da MUBI’de gösterimde olacak.

İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek’in özel gösterimi ertesinde müzik yazarı-araştırmacısı Murat Meriç “Dünyanın İki Yakası: 2000’lerin başında İstanbul’un Müziği” başlıklı bir söyleşiyle ASKEV Sera’daydı. Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı işbirliğiyle düzenlenen söyleşi sonrası Murat Meriç, Kraft Bar’da İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek’in izinde bir DJ Set ile dinleyicilerle buluştu.

FESTİVAL İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Seyir Derneği’nin düzenlediği Ayvalık Uluslararası Film Festivali için çalışmalar başladı. 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde merakla beklenen filmler izleyiciyle buluşacak.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen Seyir Çocuk Günü, paneller ve film sonrası söyleşiler için hazırlıkların devam ettiği festivalde Genç Sinema programına başvurular da devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek öğrencileri üçüncü kez Ayvalık’ta ağırlayacak Genç Sinema programı için başvurular 30 Haziran’a kadar www.ayvalikff.org adresindeki form üzerinden yapılabilir.