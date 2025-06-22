Ayvalık Demokrasi Platformu: "Türkiye, ABD-İsrail askeri üssü olamaz"

Ayvalık Demokrasi Platformu, ABD''nin İran''a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’n da toplanan Ayvalık Demokrasi Platformu ve yurttaşlar

Savaşa hayır, barış hemen şimdi, sloganları attı.

Açıklamada "İsrail ile tüm diplomatik ve ticari ilişkiler kesilsin" ve "NATO’dan çıkılsın, üsler kapatılsın" talepleri dile getirildi.

Ayvalık Demokrasi Platformu tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"ABD ve İsrail’in Ortadoğu’da tam hakimiyet kurma hedefi bugün İran’a yönelmiş durumda.

Afganistan ve Irak işgalleriyle başlayan, Libya ve Suriye üzerinden ilerleyen emperyalist yıkım zincirinin son halkası İran oldu.

İran’ın molla rejimini yıkmak, demokrasi götürmek, bölgesel ve ulusal güvenliği tesis etmek vb. propagandalar emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin geçmişten bugüne, nüfus ve paylaşım mücadelelerini haklı göstermek için yürüttüğü sahte propagandanın yeni bir örneğidir.

AKP-MHP iktidarı, ABD ve İsrail’in izlediği saldırgan hattın sadık bir parçasıdır.

İktidar bölgede ABD-İsrail planlarının taşeronluğunu üstlenirken, son günlerde sıkça dillendirdiği “iç cepheyi güçlendirme” çağrısı, bir avuç azınlığın, kâr ve rant hırsıyla ellerini ovuşturan sömürücülerin çıkarlarını, işçi sınıfının çıkarlarıyla aynıymış gibi gösterme çabasından başka bir şey değildir. Bu çağrı, işçi ve emekçiler arasında milliyetçiliği körükleyerek, saray rejiminin emperyalist bloklaşmalardaki gerçek cepheleşmesini perdelemeye yöneliktir: İçeride yoksullaşan emekçilerin sesini bastırmak, dışarıda ise emperyalist bloklar arasındaki pazarlık gücünü artırmak.

Bu, işçi ve emekçilerin değil, tekellerin bölgesel paylaşım rekabetindeki konumunu güçlendirme stratejisidir.

"AKP, HER AŞAMADA BU YIKIMIN TAŞERONLUĞUNU YAPTI"

Azınlık iktidarı şimdi kendisini bir “milli mutabakat hükümeti” gibi sunarak, gerici rejimin ömrünü uzatmak üzere yeni baskılar eşliğinde bir oyun planlamaktadır.

Ama bu ikiyüzlü dış politika, emperyalizmle kurdukları kirli iş birliğini gizleyemez!

AKP, Büyük Ortadoğu Projesi’ne (BOP) doğrudan ABD tarafından dahil edilmiştir. Erdoğan’ın "eş başkan" sıfatıyla yürüttüğü dış politika, cihatçılıkla iç içe geçmiş bir savaş stratejisine dönüşmüştür.

NATO bombalarıyla yerle bir edilen Libya’da AKP iktidarının onayı vardır.

Bir yılı aşkın süredir Filistin’den Lübnan’a halkın üzerine yağan bombalara sessiz kalan da bu iktidardır.

İsrail, suikastlar ve katliamlarla bölgede yeni bir yıkım süreci başlatmıştır.

ABD ve İsrail’in yürüttüğü operasyonlar sonucu Suriye’de İslamcı bir rejim kurularak fiilen emperyalist denetim altına alınmıştır.

İsrail’in pervasız saldırganlığı, bu uzun yıkım sürecinin ürünüdür. AKP, her aşamada bu yıkımın taşeronluğunu yapmış, bölgeyi ABD ve İsrail hegemonyası için temizlemiştir!

"ÜLKEMİZİ BOP’UN KARANLIĞINDAN ÇIKARTACAĞIZ"

Bugün bir yandan İsrail’i “tehdit” ilan edilirken, diğer yandan ticaret tüm hızıyla sürmekte; ekonomik ilişkiler yeni rekorlar kırmaktadır. En çok övündükleri silah sanayi için İsrail’e silah satan şirketlerle ortaklık kurmaktan çekinmemektirler.

İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere ülkemizdeki Amerikan üsleri, İsrail’in askeri gücünün doğrudan bir parçası olarak işlemektedir.

Ülkemizin emperyalizmin ve Siyonizmin operasyon üssü haline getirilmesine ve Batı’nın göçmen deposu yapılmasına asla razı olmayacağız!

İsrail’in saldırıları Filistin’den başlayarak, son İran savaşında da olduğu üzere tüm Ortadoğu halklarına yönelik doğrudan bir tehdittir. Çünkü emperyalist savaşların yarattığı çevresel ve insani yıkım, sermaye için "göze alınabilir" olabilir; ancak bu "yıkımın" bedelini her zaman, en başta işçi sınıfı ve ezilen halklar ödemiştir.

Ülkemizin, tek adam rejimi altında ABD güdümlü dinler-mezhepler savaşının karanlığında yeni felaketlere sürüklenmesini izin vermeyeceğiz.

Türkiye, ABD-İsrail Askeri Üssü Olamaz. Üsler Kapatılsın, İsrail’le Ticaret Kesilsin

Bağımsızlık, laiklik ve bölge halklarının özgürlüğü için acil taleplerimiz etrafında birleşmeye ve mücadeleye çağırıyoruz:

-İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere tüm ABD ve NATO üsleri derhal kapatılmalıdır!

-İsrail’le tüm askeri, ekonomik ve ticari ilişkiler kesilmelidir!"