Ayvalık Demokrasi Platformu’ndan Migros depo işçilerine destek

Ayvalık Demokrasi Platformu, Migros depo işçilerinin sürdürdüğü direnişe ilişkin bir basın açıklaması düzenledi.

5M Migros önünde gerçekleştirilen açıklamada, işçilerin sefalet ücretlerine, güvencesizliğe ve ağır çalışma koşullarına karşı insanca yaşam ve çalışma talebiyle mücadele ettiği vurgulandı.

Platform tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan Migros’un depolarında çalışan işçilerin, artan hayat pahalılığı karşısında dayatılan yetersiz zam oranlarını kabul etmeyerek haklı bir mücadele yürüttüğü ifade edildi. Migros depo işçilerinin taleplerinin meşru ve haklı olduğu belirtilen açıklamada, bu taleplerin sonuna kadar desteklenmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, milyonlarca işçinin patronların kâr rekorları kırdığı bir düzende açlık sınırının altında ücretlere mahkûm edildiği belirtilerek, Migros depo işçilerinin direnişinin yalnızca bir ücret mücadelesi olmadığına dikkat çekildi. Bu direnişin aynı zamanda sömürü düzenine karşı yükselen ortak bir işçi itirazı olduğu vurgulandı.

İşçilerin, gerçek enflasyonun çok altında kalan zam dayatmasına karşı net ücret artışı, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, ağır vergi yükünün patronlar tarafından karşılanması ve güvencesiz, taşeron çalışmanın sona erdirilmesi talepleriyle iş bıraktığı hatırlatıldı. Söz konusu taleplerin en temel insani ve sınıfsal talepler olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Migros yönetiminin işçilerin taleplerine kulak vermek yerine baskı, tehdit ve işten çıkarma girişimleriyle yanıt verdiği öne sürüldü. İşçilerin anayasal ve sendikal haklarını kullanarak yürüttükleri mücadelenin kriminalize edilemeyeceği belirtilerek, Migros yönetimine baskı ve tehditlerden vazgeçme, işten çıkarılan işçileri geri alma ve talepleri kabul etme çağrısı yapıldı.

Migros depo işçilerinin direnişinin, MESEM’li çocuk işçilerden taşeron işçilere, güvencesiz çalışan milyonların maruz bırakıldığı sömürü düzenine karşı verilen ortak bir mücadele olduğu ifade edilen açıklamada, bu direnişin kazanımının yalnızca Migros işçileri için değil, tüm işçi sınıfı için bir kazanım olacağı belirtildi.

Ayvalık Demokrasi Platformu, Migros depo işçilerinin mücadelesini kendi mücadelesi olarak gördüğünü vurgulayarak, tüm emek ve demokrasi güçlerini, sendikaları, kadın örgütlerini ve halkı Migros depo işçilerinin direnişiyle dayanışmaya çağırdı.