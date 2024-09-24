Ayvalık Film Festivali bu yıl dolu dolu geçti

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle 17-22 Eylül arasında düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali sona erdi.

Direktörlüğünü Azize Tan’ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven’in üstlendiği festivalde kadın hikâyelerinin ağırlıkta olduğu, zorunlu göçmenliğin, gönüllü göçmenliğin, yerinden edilmenin, geri dönmenin, anne-baba ile bitmeyen ilişkinin ön plana çıktığı filmler dikkat çekti.

Doğulmaz-Olunur, Farklı Gözle Bakanlar, Sinemanın Yazarları, Büyükler İçin Animasyon, Gidecek Yer Yok, Gitmesek de Görmesek de…, Doğa Diye Bir Şey Kalmadı, İki Film Birden, Sinematek ile ve Dans Üzerine bölümlerinde toplam 70 film gösterildi. Cannes başta olmak üzere uluslararası festivallerde prömiyer yapan 20 film Türkiye’de ilk kez Ayvalık’ta seyirciyle buluştu. Gösterimler sonrasında film ekipleri seyircilerin sorularını yanıtladı, filmlerin temalarından hareketle konuşmalar düzenlendi.

Bu yıl Genç Sinema programı kapsamında 17 farklı şehir ve 32 farklı üniversiteden 45’ten fazla öğrenci Ayvalık’ta hem atölyelere katıldı hem festivalde gönüllü çalıştı hem de proje üretti. Seyir Çocuk Hafta Sonu iki güne yayılan zengin programıyla çocukları ağırladı. Ayvalık Uluslararası Film Festivali Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden yönetmenler, oyuncular, yapımcılar, basın, sinema sektörü temsilcileri ve öğrencilerden oluşan 200’ü aşkın konuğu ağırladı, 10 binden fazla izleyici salonları doldurdu. Mey|Diageo’nun katkılarıyla verilen “Yeni Bir Kurgucu” Ödülü ise Büyük Kuşatma filmiyle Sinan Kesova’nın oldu.