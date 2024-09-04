Ayvalık Film Festivali Megalopolis ile açılıyor

Baba serisi, Kıyamet ve Konuşma gibi klasiklere imza atan usta yönetmen Francis Ford Coppola, 1970’lerin sonunda tasarlamaya başladığı ve kırk yılı aşkın süredir sürekli geliştirdiği tutku projesini nihayet kendi imkânlarıyla, cebinden harcadığı 120 milyon dolarla hayata geçirdi.

Megalopolis, Francis Ford Coppola’dan siyasi popülizm üzerine bir masal, geçmişle geleceği birleştiren epik bir anlatı. Adam Driver, Giancarlo Esposito ve Nathalie Emmanuel’in başrollerde yer aldığı film Aubrey Plaza, Shia Labeouf, Jon Voight ve Dustin Hoffman başta olmak üzere kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip.

Attığı her adım medya tarafından takip edilen deli ve dâhi mimar Cesar Catilina, Yeni Roma şehrini baştan tasarlayıp ütopik gelecek tutkusuna uygun şekilde yeniden inşa etmek ister. Bunun için karşısındaki en önemli engel muhafazakâr belediye başkanı Cicero’dur.

Kan bağı ya da çıkar ortaklığıyla birbirine bağlanan çok sayıda karakter ve bolca entrika içeren Megalopolis’in Shakespeare tragedyalarını anımsattığını söylemek yanlış olmaz. Diğer yandan hemen her sahnesi dijital özel efektler içeren film, bilim kurgu türünün klasiklerinden Fritz Lang’ın Metropolis’ine de göndermeler içeriyor.

Kurukahveci Mehmet Efendi’nin ev sahibi olarak kahve ikrâmı yapacağı açılış gecesi için biletler 7 Eylül’de satışta olacak.