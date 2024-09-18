Ayvalık, sinemaseverlere kapılarını açtı

Seyir Derneği ve Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali dün akşam başladı.



Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin açılış töreni öncesinde, Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kokteylde konuşan festival direktörü Azize Tan, “Burayı her geçen yıl biraz daha dolu görüyoruz, bu durum bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca Ayvalık’ın sokakları, sinemaseverlerle dolup taşacak. İzleyicileri, bir seanstan diğerine koşarken, seans aralarında kafelerde film tartışmaları yaparken görmek, bizim için büyük bir heyecan kaynağı” dedi.

YENİ BİR YETENEK: SİNAN KESOVA

Açılışın heyecanı içinde, sinemanın geleceğine ışık tutan "Yeni Bir …" Ödülü’nün sahibi de duyuruldu. Belmin Söylemez, Ali Aga, Anna Maria Aslanoğlu, Asu Maro ve Nezaket Erden’den oluşan seçici kurul, bu yılki ödülü "Büyük Kuşatma" filmiyle Lisa Aksel Ayhan’a verdi. Ancak arkasındaki gerçek yetenek, bu ismin ardında gizliydi: Sinan Kesova.

Ödülünü Mey|Diageo Kültür Sanat Danışmanı Banu Zeytinoğlu’ndan alan Sinan Kesova, “Lisa Aksel Ayhan tabii ki olmayan bir isim, bir karakter. Biz bağımsız sinema yaptığımız için birçok işi kendimiz yapmak durumunda kalıyoruz. Jenerikte aynı ismi birkaç defa görmek bazen kötü bir intiba bırakabiliyor. Bu filmde en azından kurguda bir mahlas kullanmakta karar kıldım. Kurgu ödülü vesilesiyle Ayhan Ergürsel’i anmak isterim. Kendisi hem benim için hem de beraber film yaptığım arkadaşlarım için çok büyük anısı ve etkisi olan birisiydi. Çok teşekkürler” dedi.

Kesova'nın "Büyük Kuşatma" filmiyle kazandığı bu ödül, hem onun hem de Türk sinemasının geleceği için umut verici bir işaret. Sinan Kesova’nın yazıp yönettiği Büyük Kuşatma, 19 Eylül Perşembe günü saat 21.00’de, Kesova başta olmak üzere film ekibinin katılımıyla Vural Sineması’nda gösterilecek.

Açılış gecesi, Francis Ford Coppola'nın yönettiği "Megalopolis" filminin gösterimiyle sona erdi. Ayvalık Film Festivali, bir hafta boyunca sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Farklı ülkelerden filmlerin yer aldığı festivalde, sinema tutkunları birbirleriyle buluşacak, yeni filmler keşfedecek ve sinemanın büyülü dünyasında keyifli saatler geçirecek. Festival boyunca düzenlenen atölye çalışmaları, söyleşiler ve özel gösterimler de sinemaseverlere farklı bakış açıları sunacak. Festival, 22 Eylül’de sona erecek.