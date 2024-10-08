Ayvalık'ta Atatürk anıtına balyozla çıkan şahsa yurttaşlar müdahale etti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde elinde balyoz ile Atatürk Anıtı’nın üzerine çıkan şahsı çevredekiler darp etti.

Akli melekelerinin yerinde olmadığı öne sürülen M.Ç. elinde balyozla anıtın kaidesine çıkınca, çevredekilerin saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına elinde balyozla çıkan kişiyi gören esnaf, anıta balyozla vuran şahsa müdahale ederek, anıtın kaidesinden aşağı indirdi.

Anıttan indirilerek yurttaşlar tarafından linç edilen M.Ç. isimli şahsı, olay yerine gelen Ayvalık polisi yurttaşların elinden aldı.

Hakkında Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan M.Ç.'nin Ayvalık'ta ikamet ettiği öğrenildi.

Şahıs, İhlas Haber Ajansı’nın aktardığına göre 2018 ile 2021 yılları arasında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü. Akli melekelerinin yerinde olmadığı öne sürülen M.Ç, darp sonucu yaralanması nedeniyle hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Saldırı girişimiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili açıklama yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ergin şunları söyledi:

"Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığımızın nişanesi ve Ayvalık’ımızın simgesi olan Atatürk Anıtı’na zarar vermek amacıyla alçakça bir eylem gerçekleştirilmiştir. Atatürk Anıtı, Ayvalık halkının büyük kurtarıcısına karşı beslediği minnet duygusunun abidesidir ve hiçbir Ayvalıklı bu hain eylem karşısında tepkisiz kalmayacağını bugün orada tüm hain ve meczuplara göstermiştir. Keşke Yunan galip gelseydi diyen zihniyetle dün olduğu gibi bugün de mücadelemiz devam edecek. Yaşasın Atatürk Yaşasın Cumhuriyet."