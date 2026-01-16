Ayvalık'ta denizde yüzen yaban domuzu görüntülendi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde yüzen yaban domuzu, teknesiyle açılan İlkcan Uzun tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Ayvalık ilçesine bağlı Sefa-Çamlık Mahallesi'nde dün (15 Ocak Perşembe) akşam saatlerinde teknesi ile açılan İlkcan Uzun denizde yüzen yaban domuzu gördü.
Uzun, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Denize düştüğü tahmin edilen yaban domuzu, bir süre sonra gözden kayboldu.