Ayvalık'ta denizde yüzen yaban domuzu görüntülendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde yüzen yaban domuzu, teknesiyle açılan İlkcan Uzun tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

  • 16.01.2026 13:06
  • Giriş: 16.01.2026 13:06
  • Güncelleme: 16.01.2026 13:14
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA (Ekran görüntüsü)

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde yüzen yaban domuzu görüntülendi.

Ayvalık ilçesine bağlı Sefa-Çamlık Mahallesi'nde dün (15 Ocak Perşembe) akşam saatlerinde teknesi ile açılan İlkcan Uzun denizde yüzen yaban domuzu gördü.

Uzun, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Denize düştüğü tahmin edilen yaban domuzu, bir süre sonra gözden kayboldu.

