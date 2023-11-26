Ayvalık'ta kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kuvvetli fırtına ile birlikte gelen yağış etkili oldu.

Meteorolojinin günlerdir uyarılarda bulunduğu olumsuz hava koşulları gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

Güneybatı ve batı yönlerinden saatte zaman zaman 75 ile 100 kilometre hızla estiği tahmin edilen lodos Ayvalık'ta sahil şeridindeki bazı küçük balıkçı teknelerini batırdı.

Şiddetli fırtına nedeniyle ilçe merkezindeki sahil şeridi başta olmak üzere Cunda Adası ile ilçe merkezini birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü ve Sahilkent Mahallesi sahil şeridindeki yollar, denizin taşması sonucu ulaşıma geçit vermedi.

Deniz taşması nedeniyle ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi trafiğe kapatıldı.