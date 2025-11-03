Ayvalık Tabiat Derneği: "Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı betona teslim etmeyeceğiz"

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde yer alan Güvercin (Manastır) Adası’nın doğal sit koruma statüsünün düşürülmesine karşı açılan davada yaşam savunucuları kazandı. Ayvalık Tabiat Derneği’nin açtığı davada, Balıkesir Bölge İdare Mahkemesi’nin iptal kararı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi tarafından da kesin olarak onandı.

Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, alanın Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın kıymetli bir parçası olduğunu belirterek, burada meydana gelebilecek zararların parkın bütününü etkileyeceğini vurgulamıştı. Mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak adanın “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edilmesinin kamunun yüksek yararına olduğuna hükmetmişti.

“KORUNMASI KAMU YARARINADIR” KARARI

Bursa Bölge İdare Mahkemesi de istinaf başvurusunu reddederek, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu. Kararda, “Alan, çevresindeki denizel ekosistem ve tabiat parkının bütünlüğü açısından Nitelikli Doğal Koruma Alanı statüsünde kalamaz; daha sıkı tedbirler gereklidir. Çeşitli kuş türlerinin barınma ve beslenme gibi hayati ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun yaşam şartlarını sunduğu için ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ statüsünün korunması kamu yararınadır” ifadeleri yer aldı.

Bu kararla birlikte, Güvercin (Manastır) Adası’nda koruma statüsünün düşürülmesine ilişkin bakanlık kararı temyiz edilemeyecek şekilde iptal edilmiş oldu.

Üzerinde tescilli Agios Georgios to Psifi Manastırı bulunan ve deniz kuşlarının önemli yaşam alanı olan ada yeniden koruma statüsüne kavuştu.

Ayvalık Tabiat Derneği, kararı “Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı betona teslim etmeyeceğiz” sözleriyle duyurdu.