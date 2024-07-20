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Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Küçükköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Güncel
  • 20.07.2024 11:11
  • Giriş: 20.07.2024 11:11
  • Güncelleme: 20.07.2024 11:15
Kaynak: AA
Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına karadan müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çabaları sonucu kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Dün, akşam saatlerinde Küçükköy Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıkmış. Yangına, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 müdahale arası, 2 hizmet aracı, 6 dozer, 20 iş makinesi ve 60 personelle müdahale başlatılmıştı.

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