Ayvalık Uluslararası Film Festivali gösterimlerine birçok etkinlik eşlik edecek

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali’ne sayılı günler kaldı.

16 Eylül’de başlayacak festivalde gösterilecek filmlerin sorduğu soruları derinleştirecek paneller, festival konuklarıyla sohbetler düzenlenecek.

10 bölümde 65 filmin gösterileceği festivalde herkesin katılımına açık 7 konuşma ve Nermin Er’in son sergisinden bir video yerleştirme eseri de olacak.

FESTİVAL MEKÂNLARI VE BİLETLER

Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, Kırlangıç Ayvalık ve ASKEV Sera’da gerçekleşecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali için biletler 6 Eylül’de Biletix ve Biletinial siteleri üzerinden ve Fabrika Ayvalık’ta açılan gişeden satışa çıktı. Bilet fiyatları 6-15 Eylül tarihleri arasındaki ön satış döneminde indirimli 150 TL, tam 200 TL; 16 Eylül’den itibaren indirimli 170 TL, tam 220 TL olacak. Açılış gecesi biletleri 250 TL’den satışta olacak. Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimlerin tüm biletleri 100 TL’den satışa sunulacak. ASKEV Sera gösterimleri ise ücretsiz gerçekleştirilecek.