Ayvalık Uluslararası Film Festivali sona erdi

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali dün sona erdi.

Doğulmaz-Olunur, Farklı Gözle Bakanlar, Sinemanın Yazarları, Büyükler İçin Animasyon, Gidecek Yer Yok, Gitmesek de Görmesek de…, Doğa Diye Bir Şey Kalmadı, İki Film Birden, Sinematek ile ve Dans Üzerine bölümlerinde toplam 70 film gösterildi.

Cannes başta olmak üzere uluslararası festivallerde prömiyer yapan 20 film Türkiye’de ilk kez Ayvalık’ta seyirciyle buluştu.

Gösterimler sonrasında film ekipleri seyircilerin sorularını yanıtladı, filmlerin temalarından hareketle konuşmalar düzenlendi.