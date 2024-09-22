Ayvalık Uluslararası Film Festivali sona eriyor

Ayvalık Uluslararası Film Festivali yoğun geçen altı günün ardından bugün izleyicilerle vedalaşıyor.

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festivalde bugün Seyir Çocuk Hafta Sonu ikinci gününde çocuk yogasından dublaja, arkeolojiden dansa kadar farklı atölyelerde çocukları ağırlayacak.

Dört farklı mekânda film gösterimlerinin devam edeceği festivalde Dargeçit belgesel filminin yönetmeni Berke Baş, Bildiğin Gibi Değil filminin yönetmeni Vuslat Saraçoğlu, başrol oyuncuları Hazal Türesan, Serdar Orçin, Alican Yücesoy ve yapımcılarından Mehmet Can Ünlü gösterim sonrası gerçekleşecek söyleşilerde izleyicilerle bir araya gelecek.

Utrecht Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Albert Salah ve Yardımcı Doçent Dr. Almıla Akdağ Yapay Zekâ ve Yaratıcılık başlıklı bir konuşma yapacak.

Festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’ta gerçekleşiyor.

Bilet fiyatları tam 150 TL, indirimli 100 TL olarak satışta. ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimler ücretsiz gerçekleştiriliyor.