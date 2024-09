Ayvalık Uluslararası Film Festivali yarın başlıyor

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali 17 Eylül’de başlıyor.

Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleşecek açılış gecesinde Francis Ford Coppola imzalı Megalopolis Türkiye’de ilk kez gösterilecek.

Mey|Diageo’nun katkılarıyla üçüncü kez verilecek 75 bin TL değerindeki “Yeni Bir …” Ödülü sahibini bulacak. Ödülü açıklamak üzere Belmin Söylemez, Ali Aga, Anna Maria Aslanoğlu, Asu Maro ve Nezaket Erden’den oluşan seçici kurul ve Mey|Diageo Kültür Sanat Danışmanı Banu Zeytinoğlu açılış gecesinde olacak.

70 FİLM GÖSTERİLECEK

Festivalde bu yıl farklı bölümlerde toplam 70 film gösterilecek, 21-22 Eylül hafta sonunda tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu Seyir Çocuk Hafta Sonu düzenlenecek, üçüncü yılındaki Genç Sinema programı ile öğrenciler yine festival ekibinin bir parçası olacak, her sabah atölyelere katılacak ve bu sene ilk kez farklı alanlarda proje üretecekler. Kültür için Alan işbirliğiyle Stockholm Film Okulu’ndan dört öğrenci de Genç Sinema programı kapsamında Ayvalık’ta olacak.

Festival süresince sanatçı Can Aytekin’in Son Program adlı sergisi Ayvalık Belediyesi Vural Sineması fuayesinde gezilebilecek. Sergide, çekildiği dönemde gösterime girmediği için herhangi bir afişi olmayan 1965 yapımı siyah-beyaz Metin Erksan filmi Sevmek Zamanı sanatçıya ilham veriyor. Sanatçı, dönemin temsil tarzlarına, renk kullanımına ve baskı tekniklerine öykünerek bu film için afişler resmediyor.

Festival kapsamında 21 Eylül’de Fabrika Ayvalık’ta, Ege ve Anadolu’nun çok renkli ve dilli müzik kültüründen yola çıkarak dünya halk şarkılarının peşine düşen üç kişilik müzik grubu, Salut de Smyrne bir konser verecek. “İzmir’den Merhaba” anlamına gelen Salut de Smyrne grubu vokal ve perküsyonda Serap Çiğdem Şahin, ud, bas gitarda Murat Küçükarslan, santur, klavye, mix ve masteringde Deniz Perhan’dan oluşuyor.

Festivalde gösterimi yapılacak belgesellerden Cadılar / Witches filminin yönetmeni Elizabeth Sankey, Nabil Ayouch imzalı Touda’yı Herkes Seviyor / Everybody Loves Touda filmindeki performansıyla dikkat çeken Nisrin Erradi, Levan Akın’ın yönettiği Geçiş / Crossing filminin başrol oyuncularından Lucas Kankava, Bina / The Building belgeselinin yönetmeni Andréas Lang ve Traugott belgeselinin yönetmeni Dirk Schäfer filmlerinin gösterimi sonrasında Ayvalık’ta izleyicilerle buluşacak.

Festivalde ayrıca Reha Erdem Dünyalar Oluşturmak / Composer les Mondes filminden sonra bir konuşma yapacak, Ercan Kesal ve psikanalist Yavuz Erten, Tayfun Pirselimoğlu’nun yönettiği Ben O Değilim filmi üzerine seyircilerle birlikte bir çalışma gerçekleştirecek. Utrecht Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Albert Salah ve Yard. Doç. Dr. Almıla Akdağ “Yapak Zekâ ve Yaratıcılık” başlıklı bir konuşma yapacak. Konuşma sonrası yapay zekâ kullanılarak üretilen Vikki Bardot imzalı Gecenin Sonuna Yolculuk / Journey to the End of the Night ve Alkan Avcıoğlu yönetmenliğindeki Maç / The Match filmlerinin gösterimi yapılacak. MUBI Türkiye direktörü Cem Altınsaray, sinema yazarı Okan Arpaç ve festival danışmanı Fatih Özgüven de filmleri nasıl seçtiğimize dair bir sohbet gerçekleştirecek.

Aslı Özge, Selman Nacar, Vuslat Saraçoğlu, Nehir Tuna, Berke Baş festivalde filmleri gösterilecek yönetmenler arasında. Tülin Özen, Asiye Dinçsoy, Alp Öyken, Alican Yücesoy, Serdar Orçin, Hazal Türesan, Hazal Subaşı ve daha pek çok yönetmen, oyuncu, yapımcı ve senarist filmlerinin gösterimi için Ayvalık’ta izleyiciyle buluşacak.

20 FİLM TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖSTERİMDE

Kadın hikâyelerinin ağırlıkta olduğu, zorunlu göçmenliğin, gönüllü göçmenliğin, yerinden edilmenin, geri dönmenin, anne-baba ile bitmeyen ilişkinin dikkat çektiği festival programında bu yıl Simone de Beauvoir’ın “kadın doğulmaz, kadın olunur” sözünden ilham alan bir bölüm var; Doğulmaz-Olunur. Sinemada hikâye anlatmanın yeni yollarını bulan yönetmenlerin filmlerinden bir seçki ise Farklı Gözle Bakanlar bölümünde seyirciyle buluşacak. Sinemanın Yazarları, Wim Wenders’den, Yorgos Lanthimos’a ‘auteur’ yönetmenlerin filmlerine yer verirken, Büyükler İçin Animasyon başlığı altında yılın en başarılı stop-motion filmlerinden Bir Salyangozun Anıları / Memoir of a Snail izlenebilecek. Gidecek Yer Yok bölümündeki filmlerse insanın yurdu neresi sorusunu soruyor. Türkiye’den uzun metraj, kısa metraj ve belgesel filmlerin yer aldığı Komili sponsorluğundaki Gitmesek de Görmesek de…, ekolojik sorunları odağına alan Doğa Diye Bir Şey Kalmadı, Aslı Özge’nin son iki filminin seyirciyle buluşacağı İki Film Birden, Sinematek ile, Ayvalık’ta yaşayan dans sanatçısı Aydın Teker’in performansları üzerine çektiği üç filmin gösterileceği Dans Üzerine gibi bölümler de festival programında yer alıyor.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali programından 20 film Türkiye’de ilk kez Ayvalık’ta izleyici karşısına çıkacak. Festival programının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’ta gerçekleşecek. 7 Eylül’de başlayan ve 17 Eylül’e kadar devam edecek ön satış döneminde bilet fiyatları tam 120 TL, indirimli 80 TL; 17 Eylül’den itibarense tam 150 TL, indirimli 100 TL olacak. ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimler ücretsiz gerçekleştirilecek.