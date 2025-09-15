Ayvalık Uluslararası Film Festivali yarın başlıyor

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali yarın başlıyor.

Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleşecek açılış gecesinde Joachim Trier imzalı Manevi Değer / Sentimental Value Türkiye’de ilk kez gösterilecek.

Diageo Türkiye’nin katkılarıyla dördüncü kez verilecek 100 bin TL değerindeki “Yeni Bir …” Ödülü sahibini bulacak.

Serra Yılmaz, Nermin Er, Tolga Karaçelik, Ayris Alptekin ve Hasan Nadir Derin’den oluşan seçici kurul ödülü açıklamak üzere açılış gecesinde olacak.

FESTİVAL İNDİRİMLİ BİLETLER İÇİN SON GÜN

Festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro, Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, Kırlangıç Ayvalık ve ASKEV Sera’da gerçekleşecek.

Biletix, Biletinial siteleri üzerinden ve Fabrika Ayvalık’ta açılan gişeden satışta olan bilet fiyatları için indirimli 150 TL, tam 200 TL olarak belirlenen ön satış dönemi bugün sona eriyor. Biletler yarından (16 Eylül) itibaren indirimli 170 TL, tam 220 TL olacak. Açılış gecesi biletleri 250 TL’den, Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimlerin tüm biletleri ise 100 TL’den satışta. ASKEV Sera gösterimleri ise ücretsiz gerçekleştirilecek.