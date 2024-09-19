Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde 2. gün geride kaldı

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde ikinci gün geride kaldı.

Festival kapsamında dün 5 farklı mekânda 16 film gösterildi.

İzleyicilerin yoğun ilgisiyle geçen günün ilk filmleri Ali Abbasi’nin yönettiği Çırak / The Apprentice ve Christophe Honoré imzalı Marcello Mio oldu.

Genç Sinema öğrencileri ise Stockholm Film Okulu’ndan Anders Rune ve kurgucu Ali Aga’nın atölyeleriyle güne başladı.

Festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’ta gerçekleşecek. Bilet fiyatları tam 150 TL, indirimli 100 TL olarak satışta. ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimler ücretsiz gerçekleştirilecek.