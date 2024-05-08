Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nden öğrencilere çağrı

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin Genç Sinema programı için başvurular bugün başlıyor. Öğrenciler başvurularını 30 Haziran tarihine kadar yapabilecek.

Seyir Derneği tarafından düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yılın merakla beklenen filmlerine programında yer veren, panel ve söyleşilerle farklı tartışma alanları açan Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin Genç Sinema programı için başvurular bugün (8 Mayıs) itibariyle başlıyor.

AYVALIK AÇIK HAVA FİLM GECELERİ

Yazlık sinema keyfini Ayvalıklılara yeniden yaşatan Açık Hava Film Geceleri 15-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Dünyaca ünlü festivallerde prömiyer yapmış, Oscar ödüllerinde öne çıkan yapımlar, Ayvalık Belediyesi Yeni Binası’nın denize nazır bahçesinde perdede olacak. Açık Hava Film Geceleri’ne Eti ve Kuru Kahveci Mehmet Efendi’nin ikramları eşlik edecek. Açık Hava Film Geceleri’nin programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

GENÇ SİNEMA PROGRAMI

Seyir Derneği, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek öğrencileri üçüncü kez Ayvalık Uluslararası Film Festivali Genç Sinema programı kapsamında ağırlayacak.

Bugüne kadar Türkiye’deki 30 farklı üniversiteden 70’ten fazla öğrenciyi Ayvalık’ta misafir eden festival kapsamında bu yıl da başvuran adaylar arasından 30 öğrenci seçilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da seçilen öğrenciler festival boyunca hem sektör profesyonellerinden eğitim alacak hem festival ekibiyle çalışarak deneyim kazanacak, hem de festival kapsamında proje üretecek.

Genç Sinema programının, başta sinema bölümünde okuyan ya da üniversitelerin sinema kulüplerine üye olan öğrenciler olmak üzere, sinema alanında kendisini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere açık başvuruları bugünden itibaren www.ayvalikff.org adresinde yer alan başvuru formu üzerinden yapılabilir.

Genç Sinema’ya başvurusu kabul edilen 30 öğrenci festival boyunca Ayvalık’ta yapımcılık, yazarlık, yönetmenlik, kurgu, post-prodüksiyon, oyuncu seçimi gibi farklı alanlarda profesyonel isimlerin vereceği atölye çalışmalarına katılacak, aynı zamanda festival organizasyonunun farklı alanlarında görev alarak festivalin önemli bir parçası olacaklar.

BAŞVURULAR 30 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Bu yıl ayrıca gruplara ayrılarak bir proje üretmeleri de hedefleniyor. Ulaşım, konaklama ve yemek masrafları festival tarafından karşılanacak öğrenciler, yılın dikkat çekici ve merakla beklenen festival filmlerini izleme, panel ve konuşmaları takip etme, sinemacılarla tanışma ve sohbet etme imkânı da bulacak. Öğrenciler başvurularını 30 Haziran 2024 tarihine kadar www.ayvalikff.org adresindeki form üzerinden yapabilirler.