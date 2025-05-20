Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nden öğrencilere çağrı: Genç sinema başvurularınızı bekliyor

Sinema alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere hem eğitim görecekleri hem de festivali deneyimleyebilecekleri bir alan açmak amacıyla başlatılan Genç Sinema programı kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin farklı illerinde üniversite eğitimlerine devam eden gençlerin başvuruları arasından seçilecek 30 öğrenci Ayvalık’ta buluşacak.

Genç Sinema programının, başta sinema bölümünde okuyan ya da üniversitelerin sinema kulüplerine üye olan öğrenciler olmak üzere, sinema alanında kendisini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere açık başvuruları bugünden itibaren www.ayvalikff.org adresinde yer alan başvuru formu üzerinden yapılabilir.

Genç Sinema’ya başvurusu kabul edilen 30 öğrenci festival boyunca Ayvalık’ta yapımcılık, yazarlık, yönetmenlik, kurgu, post-prodüksiyon, sanat yönetimi, müzik gibi farklı alanlarda profesyonel isimlerin vereceği atölye çalışmalarına katılacak, aynı zamanda festival organizasyonunun farklı alanlarında görev alarak festivalin önemli bir parçası olacaklar.

Ulaşım, konaklama ve yemek masrafları festival tarafından karşılanacak öğrenciler, yılın dikkat çekici ve merakla beklenen festival filmlerini izleme, panel ve konuşmaları takip etme, sinemacılarla tanışma ve sohbet etme imkânı da bulacak. Öğrenciler başvurularını 30 Haziran 2025 tarihine kadar www.ayvalikff.org adresindeki form üzerinden yapabilirler.

AYVALIK ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ 4 YAŞINDA!

Geçtiğimiz yıl 10 bin izleyiciyi salonlarda buluşturan Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde bu yıl 16-21 Eylül tarihleri arasında dördüncü kez yılın merakla beklenen yerli ve yabancı filmleri dünya festivallerinin ardından Ayvalık’ta beyazperdede olacak, farklı tartışma alanları açan söyleşi ve panellerle çevreden müziğe çok çeşitli konularda konuşulacak.

Festivalin habercisi Ayvalık Açık Hava Film Geceleri, Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde 21-29 Haziran tarihleri arasında Kurukahveci Mehmet Efendi sponsorluğunda düzenlenecek. Ayvalık Belediyesi Yeni Binası’nın denize nazır bahçesinde her akşam, adını Oscar, Bafta ödül törenleri ile Berlin, Venedik ve Toronto başta olmak üzere dünya festivallerinde duyuran yapımlar beyazperdede olacak. Gösterimlere Kurukahveci Mehmet Efendi’nin kahve ikramları eşlik edecek.