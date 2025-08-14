Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin afişi hazır: "Yeni Bir …" Ödül Seçici Kurulu belli oldu

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle 16-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin afişi ve “Yeni Bir …” Ödül seçici kurulu belli oldu.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da kente olan bağlılığını afişine yansıtıyor. Festivalin bu yılki afişi, nisan ayında aramızdan ayrılan, Ayvalık’la iç içe geçmiş sanatçı Teoman Madra’nın bir eserinden ilhamla Erdem Yılmaz’ın görsel tasarımıyla hazırlandı.

Festival kapsamında dördüncü kez verilecek “Yeni Bir …” Ödülü seçici kurulu da belli oldu. 100 bin TL değerindeki ödülün sahibi Serra Yılmaz, Nermin Er, Tolga Karaçelik, Ayris Alptekin ve Hasan Nadir Derin’den oluşan seçici kurul tarafından belirlenecek ve festivalin açılış gecesinde açıklanacak.

“Yeni Bir …” Ödülü 2022 yılında Ela ile Hilmi ve Ali filmiyle yönetmen Ziya Demirel’e, 2023’te Sanki Her Şey Biraz Felaket filmiyle yönetmen/senarist Umut Subaşı’na, geçen yıl ise Büyük Kuşatma filmiyle kurgucu Sinan Kesova’ya verilmişti.